CDA start onderzoek naar hoe respectvol Den Haag is

Het CDA in Den Haag roept alle inwoners van de stad op om mee te denken over hoe we respectvoller met elkaar kunnen omgaan. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich zorgen maken over de manier van omgang met elkaar. “Als ik kijk naar hoe sommige mensen zich gedragen verlang ik er naar dat we wat respectvoller met elkaar omgaan”, vertelt fractievoorzitter Karsten Klein van CDA Den Haag op Den Haag FM.

De partij lanceert tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november het “Hoe respectvol is Den Haag?”-onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een online enquête. Er wordt onderzocht hoe mensen in Den Haag vinden dat het met respect gesteld is en wat er beter kan. “Gooi je iets op straat? Sta je op voor ouderen? Laat je iemand uitpraten? Er zijn zo veel manieren om respectvol met elkaar om te gaan.” Gedurende de week wil het CDA door middel van gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk bijdragen aan de Week van Respect.

De enquête is online in te vullen via de website van het landelijke CDA. De resultaten van de enquête zullen later bekend worden gemaakt.

Luister hier naar het interview met Karsten Klein op Den Haag FM.