Demonstratie tegen Zwarte Piet bij intocht Sinterklaas op 17 november in Den Haag

Op zaterdag 17 november willen verschillende actiegroepen, tijdens de Haagse intocht van Sinterklaas, demonstreren tegen Zwarte Piet. Demonstranten van Kick Out Zwarte Piet, Zwarte Piet is Racisme en Stop Blackface roepen medestanders op om tussen 15.00 en 17.00 uur actie te komen voeren op het Plein, waar de intocht van de Sint eindigt.

De actievoerders roepen op tot een “vreedzaam protest” maar beseffen dat ook daartegen “veel weerstand is”. Tegelijkertijd zeggen de demonstranten te kunnen “vaststellen dat de protesten wél verandering in gang zetten”. “Protesteren tijdens de Sinterklaasintocht blijft een effectief middel om dialoog op gang te brengen”, aldus de actievoerders. “En vanuit dialoog ontstaat steeds meer begrip.”

Kick Out Zwarte Piet wil in achttien gemeenten de straat op gaan “voor een inclusieve Sinterklaasintocht”. Met de burgemeester en politie moeten nog afspraken worden gemaakt om het protest veilig te laten verlopen. De actievoerders roepen de burgemeester op “de demonstranten te beschermen tegen intolerantie van omstanders”.

Kinderfeest

Kick Out Zwarte Piet, Zwarte Piet is Racisme en Stop Blackface zeggen afstand te nemen van beschuldigingen dat “kinderen hier de dupe van zijn”. De actievoerders noemen dat “misplaatst en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden. Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische stereotype beelden, die hun zelfbeeld aantasten, worden geconfronteerd. Het zijn volwassenen die Zwarte Piet in stand houden. Onze demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht is dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de NTR en het Sinterklaasjournaal, de gemeente Den Haag en de sponsoren van de intocht. Onze demonstratie zorgt ervoor dat het een feest wordt voor álle Nederlandse kinderen”, aldus de demonstranten.