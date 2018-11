Emre Hageman uit Scheveningen wereldkampioen dammen

Emre Hageman uit Scheveningen heeft afgelopen weekend in het Wit-Russische Gomel de wereldtitel dammen bij jongens onder de veertien jaar gewonnen. Landgenoot Simon Harmsma werd tweede. Emre won eerder dit jaar al het Nederlands kampioenschap en werd in september wereldkampioen met het Nederlandse jeugdteam.

Aan de zeven dagen durende finale van het wereldkampioenschap in Wit-Rusland deden 32 spelers uit vijftien landen mee. Emre begon matig aan het toernooi en verloor in de eerste twee ronden. De talentvolle dammer herstelde zich op tijd en pakte in de zesde en zevende ronde de koppositie die hij vervolgens niet meer uit handen gaf.

Dinsdagavond wordt Emre gehuldigd bij zijn vereniging Damclub Den Haag. Vanaf 19:30 wordt hij in het clubgebouw in het zonnetje gezet.