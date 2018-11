Extra lange gemeenteraadsvergadering over Programmabegroting 2019-2022

Gevluchte advocaat van Pakistaanse vrouw Asia Bibi in Den Haag

De Haagse gemeenteraad spreekt komende donderdag onder meer over de Programmabegroting 2019-2022. De extra lange gemeenteraadsvergadering start om 10.00 uur en wordt live uitgezonden op Den Haag TV.

De gemeenteraadsvergadering begint met een bespreking van het Halfjaarbericht 2018. Het verwachte bruto resultaat, dat wil zeggen als er geen maatregelen zouden worden genomen en niet zou worden verrekend met reserves, is een tekort van acht miljoen euro, op een totale begroting van 2,5 miljard. Dit resultaat is een saldo van mee- en tegenvallers. Niet uitgesloten kan worden dat het uiteindelijke resultaat er anders zal uitzien.

Vervolgens spreekt de gemeenteraad over de Programmabegroting 2019-2022. In de begroting is onder meer aangegeven waaraan de gemeente geld besteedt en welke doelstellingen, ambities en activiteiten er zijn. Verschillende partijen hebben eigen voorstellen ingediend om de begroting op onderdelen aan te passen.

Tot slot spreekt de raad over tariefvoorstellen van het college voor binnenhavenbelasting, rioolheffing, hondenbelasting, algemene leges, begraafrechten, omgevingsvergunning, onroerend-zaakbelasting, liggeld woon- en bedrijfsschepen, parkeerbelasting, toeristenbelasting en afvalstoffenheffing.