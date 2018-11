Gevluchte advocaat van Pakistaanse vrouw Asia Bibi in Den Haag

De advocaat van Asia Bibi, Saif-ul-Malook (foto), is Pakistan ontvlucht en is momenteel in Den Haag. Asia Bibi werd onlangs in Pakistan vrijgesproken van godslastering, maar radicale moslims dreigen haar alsnog om te brengen. De vrouw zat bijna acht jaar in een dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd tijdens een ruzie met dorpsgenoten.

Volgens Saif-ul-Malook was het voor hem te gevaarlijk geworden in Pakistan. De stichting Hulp Vervolgde Christenen heeft hem opgevangen. De afgelopen jaren hielp deze stichting Saif-ul-Malook financieel om hem in staat te stellen de verdediging van Asia Bibi te voeren.

Maandagmiddag is er in perscentrum Nieuwspoort aan de Lange Poten een persconferentie waar Saif-ul-Malook zijn verhaal zal vertellen en zijn visie geeft op de meest recente ontwikkelingen in de zaak Asia Bibi. De bedreigde vrouw wil met haar familie ook uit Pakistan vluchten, maar heeft van de regering in dat land een uitreisverbod verkregen.

Foto: Stichting Hulp Vervolgde Christenen