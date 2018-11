Haags ambulancepersoneel hervat stiptheidsactie voor betere cao

Het ambulancepersoneel in de regio Haaglanden gaat vanaf donderdag verder met actievoeren voor een betere cao. Vorige week werd er een deal gesloten met vakbond CNV over een nieuwe cao. De FNV was daar niet bij betrokken, terwijl het een kwart van het ambulancepersoneel in de regio vertegenwoordigt. Daarom wordt het actievoeren vanaf donderdag hervat.

Door middel van stiptheidsacties leeft het personeel de regels van de cao zorgvuldig na en is het minder snel inzetbaar voor andere werkzaamheden. Ook zullen de ambulancemedewerkers niet extra werken en geen onnodige risico’s nemen bij de zorgverlening.

Dat betekent onder meer niet harder rijden dan noodzakelijk, geen overwerk doen en vasthouden aan de vastgelegde rust- en werktijden. Voor noodgevallen rukt de ambulance uit zoals gewoon zodat de patiënt geen last heeft van acties.