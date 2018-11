Literatuurmuseum krijgt archief Toonder Studio’s

Milou Toonder heeft het archief van de Toonder Studio’s geschonken aan het Literatuurmuseum in Den Haag en het Eye Filmmuseum in Amsterdam. Marten Toonders kleindochter vond het van groot belang de collectie bijeen te houden en voor toekomstig onderzoek beschikbaar te maken. Het Literatuurmuseum verwerft het archief van Toonder Studio’s, met uitzondering van de materialen die betrekking hebben op de Bommelfilm ‘Als je begrijpt wat ik bedoel’, die gaan naar Eye.

Met deze schenking verwerft het Literatuurmuseum ruim 25.000 stripstroken van Toonders hoofdreeksen ‘Panda’, ‘Kappie’ en ‘Koning Hollewijn’, zo’n 20.000 originele stripstroken van tientallen andere striptitels die door Toonder Studio’s-medewerkers werden gemaakt, onder wie Thé Tjong Khing. Verder bevat de aanwinst onder meer vele opzetten, schetsen en losse illustraties, reclamemateriaal en correspondentie van Marten Toonder. Zeer bijzonder zijn de originele stripstroken van vroege strips als ‘Don Sombrero’, die teruggaan tot 1939.

Directeur Aad Meinderts is bijzonder verheugd met de nieuwe aanwinst. “De collectie is een prachtige aanvulling op het persoonlijk archief van Toonder, dat we reeds in beheer hebben. Met dit archief erbij kan met recht gesteld worden dat ons museum de schatkamer is van Toonders kunstenaarschap.”