Ondernemers klagen over “zwervers” bij haven, politie grijpt in

Politie en handhavers van de gemeente hebben afgelopen tijd rond de Scheveningse haven drie mensen aangetroffen die buiten lagen te slapen. Zorginstellingen zijn nu aan het onderzoeken of ze deze mensen kunnen helpen.

Dat schrijft burgemeester Pauline Krikke in antwoorden op vragen van de VVD in de Haagse gemeenteraad. Fractieleider Frans de Graaf vroeg eind september om ingrijpen van de gemeente nadat ondernemers hadden geklaagd over “zwerverachtige types” die op hun terrassen slapen en ’s morgens een grote troep achterlieten. Volgens de burgemeester is er “een gering aantal formele klachten” bij de politie en handhaving binnengekomen. “Wel zijn er mondeling op locatie signalen van overlast in de haven aan de partners doorgegeven.”

De VVD pleitte in september voor een alcoholverbod in het gebied om de overlast te verminderen. De burgemeester gaat daaraan geen gehoor geven. “Het huidige aantal meldingen is onvoldoende om een alcoholverbod te rechtvaardigen”, vindt zij. Ook zegt Krikke geen voorstander te zijn van extra cameratoezicht in het gebied. “Het flexibele cameratoezicht kan worden ingezet voor de bestrijding van hardnekkige openbare orde problematiek, maar ze zijn niet bestemd als bewakingscamera’s of opsporingscamera’s voor veel voorkomende criminaliteit.”

Foto: Bas Bogers