PVV: “Verbied anti-Zwarte Piet protest tijdens Sinterklaasintocht”

De PVV in de Haagse gemeenteraad wil dat burgemeester Pauline Krikke een demonstratie tegen Zwarte Piet verbiedt. Op zaterdag 17 november willen verschillende actiegroepen, tijdens de Haagse intocht van Sinterklaas, demonstreren tegen Zwarte Piet. Demonstranten van Kick Out Zwarte Piet, Zwarte Piet is Racisme en Stop Blackface roepen medestanders op om tussen 15.00 en 17.00 uur actie te komen voeren op het Plein, waar de intocht van de Sint eindigt.

Naar aanleiding van de aangekondigde demonstratie heeft gemeenteraadslid Sebastian Kruis namens de PVV raadsvragen gesteld. Hij roept burgemeester Pauline Krikke op om de demonstratie te verbieden en geen anti-Zwarte Piet protesten toe te staan tijdens de intocht van Sinterklaas.

“In juni van dit jaar besloot burgemeester Krikke dat Pegida niet voor de As-Soennah moskee mocht barbecueën vanwege een sfeer van confrontatie en provocatie wat zou kunnen leiden tot ernstige verstoringen van de openbare orde”, zegt Kruis. “Wat de PVV betreft valt protesteren tegen Zwarte Piet tussen de kinderen op de dag van de Sinterklaasintocht hier ook onder. De vrijheid van meningsuiting is voor ons erg belangrijk en iedereen mag van ons altijd demonstreren maar wij willen niet dat een kinderfeest wordt verpest door protestclubjes tijdens de Sinterklaasintocht. Als zij toch komen opdagen mogen ze wat ons betreft de roe van de ME krijgen.”

Foto: Richard Mulder