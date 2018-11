Stadsboerderijen genomineerd voor dierenwelzijnsprijs

De Haagse stadsboerderijen zijn genomineerd voor de Ida Zilverschoonprijs. Dat is een prijs voor een persoon of organisatie die zich op een positieve manier inzet of onderscheidt op het gebied van dierenbescherming. “Bij onze stadsboerderijen kan iedereen terecht met vragen over hoe je een huisdier verzorgt of voor hulp om een dier te vinden”, vertelt Geertje van Kranen op Den Haag FM

De stadsboerderijen zijn genomineerd met het Huisdier Informatiepunt project. Dat project is opgezet door verschillende instanties, waaronder dierenbeschermingscentrum het Knaaghof, het Haags Dierencentrum en de Haagse stadsboerderijen. Met de campagne willen de organisaties benadrukken dat je goed moet nadenken over het nemen van een huisdier.

De winnaar wordt op donderdag 8 november bekend gemaakt en wint 2500 euro. Naast de Haagse Stadsboerderijen maken Stadsboerderij de Zimmerhoeve in Amsterdam en het Natuurcentrum in Gorinchem kans op de prijs. “Als we winnen denk ik dat we het gaan investeren in ons Huisdier Informatiepunt.”

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Geertje van Kranen op Den Haag FM.