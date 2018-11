Welzijn in de Wijk: Help je zieke of eenzame stadsgenoot met Buddy Netwerk

300 dominees reizen naar Den Haag om non-stop te preken voor uitgeprocedeerd Armeens gezin

300 dominees reizen deze week vanuit het hele land af naar Den Haag om non-stop kerkdienst te kunnen houden in buurt- en kerkhuis Bethel. Dat meldt het AD dinsdagochtend. De dienst duurt al sinds 13.30 uur vrijdag 26 oktober. Het kerkhuis aan de Thomas Schwenckestraat doet dit om het uitgeprocedeerde Armeense gezin Tamrazyan te beschermen.

De honderden dominees vanuit heel Nederland hebben zichzelf aangeboden om in de kapel in het Valkenboskwartier 24/7 lang dienst te houden. De predikanten wisselen elkaar dag en nacht af. De Armeense familie van vijf procederen al negen jaar om in Nederland te mogen blijven. Twee rechters stonden het verblijf toe, maar die besluiten werden teniet gedaan in een beroepszaak die de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) aanspande bij de Raad van State.

De politie mag volgens een oude wet niet binnenvallen tijdens een kerkdienst. Het gezin Tamrazyan mag dus zolang er een dienst gaande is niet uitgezet worden.

Foto: Etienne Oldeman

Luister hier naar een interview met buurtpredikant Axel Wicke op Den Haag FM.