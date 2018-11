Beleefd opstaan voor mindervaliden beloond met een pluim

De Haagse stichting Voorall vraagt om meer aandacht voor mindervaliden in het openbaar vervoer. Sinds Den Haag nieuwe Avenio trams heeft is het voor deze groep makkelijker geworden met de tram te reizen. Daarom lanceerde de stichting dinsdag de campagne ‘Wij reizen mee met het OV’. “Met deze campagne willen we de tramreiziger bewustmaken van deze nieuwe groep die gebruik maakt van de tram”, vertelt projectcoördinator Margreet Roemeling op Den Haag FM.

“Het gebeurt nog niet zo lang dat mensen in een rolstoel of met een rollator met de tram meegaan”, legt projectcoördinator Margreet Roemeling uit. “Vroeger hadden we namelijk die rode trams. Daar zaten trappetjes in en daardoor kon deze groep niet goed mee. Nu hebben we de RandstadRail en hebben we de nieuwe stadstram, de Avenio, en kan dit wel. We hebben dus te maken met een nieuwe groep reizigers. Dan moet je een beetje aan elkaar wennen. Dat is de aanleiding voor deze campagne.”

De beleefdheid in Den Haag is bij aanvang van de campagne zo slecht nog niet, volgens Roemeling. In een korte video die dinsdag werd geplaatst is dit te zien. “In het filmpje kun je zien dat mensen met een beperking de tram ingaat en dan zie je dat een medereiziger opstaat. Die krijgt vervolgens een grote bos pluimen.”

Foto: Smith Communicatie

Luister hier naar het interview met Margreet Roemeling op Den Haag FM.