Indiaas lichtfeest ‘Divali’ staat voor de deur. Indiase winkel maakt overuren.

Het is het Kerstfeest van de Hindoestanen: Divali, oftewel het lichtjesfeest. Morgen wordt dit feest door de hele Hindoestaanse gemeenschap wereldwijd gevierd, dus ook door alle Hindoes uit Den Haag. En bij grote feesten, horen ook grote inkopen. Daarom stonden er vandaag lange rijen in Bharat Kings, de Indiase winkel van Ramon in Transvaal.

“Het is lekker druk. Mensen komen van her en der. We hebben daarom ook zeven dagen koopavond hier”, vertelt Ramon. Klanten hoeven zich geen zorgen te maken dat ze misgrijpen. “We hebben genoeg voorraad. We vullen alles op tijd aan.” Volgens hem lopen vooral de zogenoemde dia’s, een soort waxinelichthouder, de dagen voorafgaand aan Divali het hardst.

Veel klanten in de winkel van Ramon moeten hun Divali-boodschapjes snel tussen de bedrijven door doen. “In Nederland is Divali geen officiële feestdag. Dat betekent dat mensen gewoon moeten werken en tussendoor hun spullen moeten halen”, vertelt hij. Hier wordt volgens de eigenaar rekening mee gehouden. “We zorgen dat klanten makkelijk bij alle spullen kunnen en bij de kassa hebben we een inpakservice.”