Ook dit seizoen geen Ajax-supporters naar Den Haag

Ajax-supporters zijn ook dit seizoen niet welkom als ADO Den Haag het in eigen huis opneemt tegen Ajax. Dat heeft de burgemeester Pauline Krikke dinsdag laten weten.

De ontmoeting tussen beide clubs wordt al twaalf jaar zonder Ajax-supporters gespeeld. “Vanuit de intentie om de stap naar normalisatie dit jaar te zetten, hebben we met de politie, ADO, Ajax, de KNVB en andere betrokkenen gekeken of en hoe we dit jaar weer Ajax-supporters kunnen toelaten in het ADO-stadion en ADO-supporters in de Johan Cruijff Arena”, vertelt Krikke. “In die gesprekken de afgelopen maanden bleek dat het draagvlak bij de supporters van ADO beperkt is, zowel voor het bezoeken van de wedstrijd in Amsterdam als voor het ontvangen van Ajax-fans in Den Haag.”

In 2006 nam toenmalige burgemeester Wim Deetman de beslissing om niet langer Ajax-supporters tijdens ADO – Ajax toe te laten in het Haagse stadion. Dit besluit werd genomen nadat zeventig Ajax-hooligans het Haagse supportershonk hadden bestormd. Dit gebeurde een dag voor de wedstrijd tussen beide clubs. Deetman besloot dat de Ajax-supporters voor een periode van vijf jaar niet welkom waren in Den Haag. Deze periode werd meerdere malen verlengd. Recentelijk bleek uit politiecijfers dat de politie-inzet bij thuiswedstrijden, mede door het weren van Ajax-supporters is gedaald.

Foto: Richard Mulder