Welzijn in de Wijk: Help je zieke of eenzame stadsgenoot met Buddy Netwerk

Den Haag FM besteedt in het radioprogramma Haagse Ochtendradio regelmatig aandacht aan welzijn in de stad, door naar inspirerende Haagse initiatieven te kijken. Deze week spraken we met Theo Vrolijk, coördinator Buddy Zorg van Buddy Netwerk.

Het Buddy Netwerk bestaat dertig jaar en is daarmee een van de langst lopende “buddy-projecten” van Nederland. “Van oorsprong was het voor mensen die aids hadden, wat toentertijd nog een doodvonnis was. Tegenwoordig is het voor iedereen die langdurig ziek of eenzaam is.” Een buddy is een vrijwilliger die en jaar lang wekelijks iemand ondersteunt. “Je biedt een luisterend oor, bent betrokken en draagt actief bij aan het versterken van het sociale netwerk van de cliënt. Ook is er vaak behoefte om juist dingen te ondernemen die nog wel kunnen.” In Den Haag zijn momenteel zo’n 250 mensen die steun ontvangen van een buddy.

Tijdens een basistraining leer je over de unieke positie die je hebt als buddy, zo zegt Vrolijk: “Je bent geen professional of vriend. Je leert je grenzen aangeven omdat cliënten toch wel meer of ander contact van je kunnen vragen dan je wilt bieden.” Voor meer informatie of om zelf buddy te worden kun je terecht op de website van Buddy Netwerk.

Luister hier naar het interview met Theo Vrolijk op Den Haag FM.