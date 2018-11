Den Haag geeft 50.000 euro voor ‘Puik Plan’ om stad op de kaart te zetten

Welk puik plan maakt Den Haag nog mooier, beter en leuker dan het al is? De campagne ‘Puike Plannen’ roept de inwoners van Den Haag op om met een verfrissend idee te komen voor de stad. Ras-Hagenees Joop Buyt en wethouder Economie Richard de Mos gaven dinsdagochtend het startschot van de campagne.

Iedere Hagenaar die ervan overtuigd is een puik plan te hebben voor Den Haag wordt aangemoedigd dit plan in te dienen. De deelnemers maken kans op maximaal 50.000 euro om het plan uit te voeren. Ze worden daarbij geholpen door een team van experts. “We laten aan de buitenwereld zien wat we aan Haagse kracht en creativiteit in huis hebben”, zegt wethouder Economie Richard de Mos. “Ik hoop door het winnende puike plan nog trotser op onze stad te worden dan ik al ben.”

Jury

Een zevenkoppige Haagse jury onder leiding van juryvoorzitter Joop Buyt maakt uit alle inzendingen een selectie van maximaal tien halve finalisten. Zij krijgen de kans om hun puike plan te pitchen aan de jury. Drie finalisten gaan vervolgens strijden om de winst. Zij gaan campagne voeren voor zoveel mogelijk publieksstemmen. Het winnende plan moet door de winnaar binnen een jaar uitgevoerd worden.

Iedereen die ouder is dan achttien jaar en opgegroeid, wonend, studerend of werkend is in Den Haag, mag meedoen met de campagne. Puike Plannen kunnen tot en met vrijdag 7 december ingestuurd worden.

Foto: Roeltje van de Sande Bakhuijzen

