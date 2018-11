Parkeren in het centrum volgend jaar veel duurder: 4,50 euro per uur

Burgemeester Krikke: “Nog geen kennisgeving ontvangen over demonstraties tegen Zwarte Piet”

Burgemeester Pauline Krikke heeft “nog geen enkele vorm van kennisgeving” ontvangen over een geplande demonstratie tegen Zwarte Piet op het Plein zaterdag 17 november. Kick Out Zwarte Piet, Stop Blackface en Zwarte Piet is Racisme riepen maandag medestanders op om tussen 15.00 en 17.00 uur actie te komen voeren bij het eindpunt van de intocht van de Sint.

“Als er een kennisgeving van komt, zal ik de afwegingen maken of het op die manier kan doorgaan,” zegt burgemeester Krikke in het programma Haagse Ochtendradio. “Op het Plein staan we kleine demonstraties toe. Er zijn allerlei hele smalle toevoerwegen en de hulptroepen moeten er nog wel goed bij kunnen. Dan gaat het nog om een leeg Plein.” Op zaterdagen is het Plein doorgaans vol met terrassen en winkelend publiek. “Er zullen veel meer mensen en kinderen aanwezig zijn die zaterdag wegens de komst van de Sint.”

Of en waar er gedemonstreerd mag worden is niet duidelijk. “Iedere aanvraag wegen we af. Ik heb nog nooit een demonstratie in Den Haag verboden, alleen wel eens gezegd dat het naar een andere plek moet. Er moet eerst maar eens een kennisgeving van binnen zijn en dan gaan we het er over hebben,” aldus Krikke. Eerder riep de PVV in de gemeenteraad de burgemeester op de protestactie wél te verbieden.

Luister hier naar het interview met Pauline Krikke op Den Haag FM.