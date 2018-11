Groep de Mos: “Overlast in Florence Nightingale Park eindelijk de kop indrukken”

Eigen natuur eerst: Partij voor de Dieren ten strijde tegen Japanse horrorplant

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad wil dat de gemeente Den Haag meedoet aan de strijd tegen de Japanse Duizendknoop. De plant richt veel schade aan.

“De kosten van bestrijding rijzen de pan uit als de plant niet met spoed wordt aangepakt”, zegt gemeenteraadslid Robert Barker. Experts van stichting Probos geven aan dat de bestrijding van de exoot de gemeente in de toekomst honderdduizenden euro’s kan gaan kosten. De Partij voor de Dieren roept de gemeente op zich aan te sluiten bij het landelijke actieplan tegen Aziatische Duizendknopen. Bedrijven ontwikkelen dat op dit moment in samenwerking met verschillende provincies en gemeenten.

De Japanse “horrorplant” groeit met gemak door asfalt en funderingen heen en is zo groot dat andere planten het onderspit delven. De wortels van de plant reiken metersdiep en uit ieder stukje kan een nieuwe plant groeien. De Japanse Duizendknoop is dan ook alleen met de grootste moeite uit te roeien. Grote groepen Japanse Duizendknoop bevinden zich langs het spoor bij het Prins Clausplein en in het Westduinpark.

Haagse natuur beschermen

“De gemeente bestrijdt de plant incidenteel met stoom en heet water, met wisselende resultaten”, zegt Barker. “Deze ondoelmatige aanpak zorgt ervoor dat de Japanse Duizendknoop zich steeds verder uitbreidt en binnenkort niet meer te bestrijden is. De gemeente moet de plant systematisch aanpakken. Wij willen dat de gemeente meedoet met het landelijke actieplan. Zo kunnen we onze Haagse natuur tijdig beschermen.”

Foto: Peter Bankers (Wikipedia)