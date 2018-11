Eindelijk kerstverlichting op de Haagse Markt

Er kom eindelijk kerstverlichting op de Haagse Markt, een lang gekoesterde wens van de marktkooplui.

Groep de Mos in de gemeenteraad vroeg het stadsbestuur eerder om de kerstversiering mogelijk te maken. De gemeente laat weten hier 13.700 euro voor gereserveerd te hebben. “Tevens is het college bereid om in gesprek te gaan met de ondernemers op de Haagse Markt, teneinde een aantrekkelijke kerstverlichting te realiseren voor de langere termijn”, zo laat het stadsbestuur weten.

Vorig jaar was er discussie over uitgebreide kerstverlichting, de plannen van de marktkooplui werden toen tot twee maal toe om veiligheidsredenen afgekeurd door de gemeente. Het nieuwe college ziet dus wel kansen. Tot vreugde van gemeenteraadslid Jelle Meinesz die over de kerstverlichting vragen aan het stadsbestuur hadden gesteld. “We willen graag wat terugdoen voor de marktondernemers die dagelijks bezig zijn om de Haagse Markt mooier te maken. Dit is een mooie impuls en zorgt voor aantrekkelijke uitstraling van de markt rondom de kerstdagen.”