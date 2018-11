Groep de Mos: “Overlast in Florence Nightingale Park eindelijk de kop indrukken”

Groep de Mos in de gemeenteraad wil dat het stadsbestuur streng optreedt tegen de daklozen die in het Florence Nightingale Park overlast veroorzaken. “Omwonenden maken terecht zorgen over openbaar dronkenschap, alcohol en drugsmisbruik door zwervers in het park. Die zien de plek als hun ontmoetings- en slaapplaats en dat is volstrekt onacceptabel”, zegt gemeenteraadslid Nino Davituliani.

Wijkbewoners hebben meermaals aangegeven dat de daklozen uit het Zuiderpark komen omdat de toezicht daar verscherpt is. Davituliani vindt dat deze structurele overlast van zwervers in elk Haags park moet worden bestreden. “Dit is een goed voorbeeld van waterbed effect. Het zou natuurlijk niet de bedoeling moeten zijn dat overlastgevers van het ene park naar het andere verhuizen. Toezicht en handhaving moet in elk park verscherpt worden, indien nodig, ook in Florence Nightingale Park.”

Volgens Davituliani geven wijkbewoners aan dat overlastgevers drugs in het zicht van iedereen nuttigen. “Kinderen blijven nu weg van het park dat voor hen bedoeld was om te spelen. Uit angst kunnen ze ook geen gebruik meer maken van de nabijgelegen kinderboerderij. Door het plaatsen van de openbare toiletten in het park, wordt er nu ook in de toiletten, de zogeheten “dixi’s” volop drugs gebruikt”, aldus Davituliani. Zij heeft het stadsbestuur tot actie gemaand en eist opheldering over het plaatsen van de dixi’s.

Foto: Gemeente Den Haag