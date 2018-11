Haagse oud-wielrenner Michael Boogerd stapt in de ring voor Boxing Stars

Oud-wielrenner Michael Boogerd uit Den Haag betreedt woensdagavond voor het eerst de boksring om het gevecht aan te gaan met YouTuber Thomas Cox. In het televisieprogramma Boxing Stars komt de 46-jarige Hagenaar uit in de klasse mannen lichtgewicht. “Ik hoop hem te kunnen pakken op conditie”, vertelt Michael op Den Haag FM.

In het RTL 5-programma Boxing Stars nemen verschillende bekende Nederlanders het tegen elkaar op in een boksgevecht. Gedurende drie ronden vechten Michael en de 27-jarige Thomas tegen elkaar. “Toen ik zo oud was stond ik tweede op de wereldranglijst en was ik in de kracht van mijn leven. Dat baart me wel een beetje zorgen dat ik twintig jaar ouder ben.” In de aanloop naar het gevecht zijn alle deelnemers weken lang getraind voor ervaren boksprofessionals. Dit wordt de eerste keer dat Michael de boksring instapt, net als de Haagse Youtube-ster Mascha Feoktistova die in een latere aflevering zal verschijnen.

Tijdens deze tweede uitzending van Boxing Stars speelt Boogerd de eerste match van de avond, gevold door Rick Brandsteder tegen Juvat Westendorp en Michella Kox tegen Amanda Balk. Boxing Stars is woensdagavond vanaf 20.30 te zien op RTL 5.

Luister hier naar het interview met Michael Boogerd op Den Haag FM.