Kraakactie huis Couperus, zaak Martin de Bruijn en uitvaart Mona Baartmans in Dossier Mastenbroek

Woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur besteedt het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM weer volop aandacht aan misdaadzaken, mysteries en het laatste actuele politienieuws. Deze week onder meer aandacht voor de krakers in het voormalige huis van Louis Couperus, de coldcase-zaak Martin de Bruijn en de uitvaart van Mona Baartmans.

De ME heeft dinsdag het gekraakte ouderlijk huis van schrijver Louis Couperus aan de Surinamestraat ontruimd. Er zijn drie mensen aangehouden. In Dossier Mastenbroek meer over de ontruiming, de staat van het huis en de vraag: wie was Couperus eigenlijk?

Vorige week kwam het nieuws dat de 79-jarige Mona Baartmans na een bezoekje aan een Haags verpleegtehuis dood is gevonden in een bos bij Heinenoord. Haar zoon wordt verdacht van betrokkenheid. De politie heeft nog veel vragen, Ook heeft de redactie contact met de familie van Mona. Wanneer wordt het lichaam vrijgegeven en wanneer is de uitvaart?

Ook is er aandacht voor een Haagse coldcase. In november 1995 trof een buurman het lichaam van de 35-jarige Martin de Bruijn aan in zijn woning aan de Westenbergstraat. De buurman nam had Martin toen al een paar dagen niet gezien. Voor de gouden tip staat een beloning van 15.000 euro.

Misdaad en meer

Journalist Martijn Mastenbroek presenteert elke woensdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur op Den Haag FM het misdaadprogramma Dossier Mastenbroek. Het programma staat in het teken van Haagse misdaadzaken, maar besteedt ook aandacht aan bijvoorbeeld cybercrime en drugs- en jeugdproblematiek in de stad. Met studiogasten, hulpverleners en professionals uit het veld worden actuele en uiteenlopende thema’s besproken.