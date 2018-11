Museum Oranjehotel op 12 april 2019 open

Het nieuwe museum Oranjehotel in de Scheveningse gevangenis gaat 12 april 2019 open. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om een deel van de strafgevangenis te verbouwen tot museum, met als centraal punt Doodencel 601 (foto).

De opening van het Oranjehotel was aanvankelijk voorzien als afsluiting van 2018, het Jaar van Verzet. “Met name het vfonds, de grootste financier van het project, maakte zich daar sterk voor”, zegt directeur Anke van der Laan. “Maar door velerlei oorzaken bij ontwikkeling, bouw en inrichting bleek het niet mogelijk de werkzaamheden voor eind dit jaar te voltooien.”

Bij de officiële opening op 12 april is vanwege de beperkte capaciteit alleen ruimte voor genodigden. “We hopen dat deze opening geheel of gedeeltelijk zal worden uitgezonden door de NOS, zodat velen het thuis kunnen volgen”, aldus Van der Laan. “De dagen daarna zal er voor alle belangstellenden volop gelegenheid zijn het herinneringscentrum te bezoeken.” Begin 2019 zal meer informatie worden gegeven over de opening, de openstelling en organisatie van het herinneringscentrum.

Gefusilleerd

Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Naar schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig uit het gehele land, gevangen gezeten in het Oranjehotel. Vanuit het Oranjehotel werden 215 verzetsstrijders gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte.