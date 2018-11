Muziekexpeditie A Night Out op Scheveningen naar verrassende nieuwe plekken

Onder de naam A Night Out is er eind deze maand opnieuw een muziekexpeditie op Scheveningen. Deelnemers worden in groepjes rondgeleid langs de meest bijzondere plekken van Scheveningen. Op verschillende locaties wordt opgetreden door artiesten.

In juni bezochten honderden mensen de eerste muziekexpeditie. De tweede editie is op vrijdagavond 23 november en start in de Lourdeskerk. “Daar gaan we iets speciaals doen”, verklapten organisatrices Thyrza van Raalte en Lucy Zuiderwijk in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Bezoekers ontvangen vanaf 19.30 uur een welkomstdrankje om vervolgens de muzikale ontdekkingsreis te beginnen. “Er komen zes groepen van zo’n 25 bezoekers.” Die gaan met een reisleider op pad naar bijzondere locaties en optredens. Welke dat zijn, blijft geheim tot de avond zelf. “We mogen alleen verklappen dat er een concert backstage in een casino komt.” De muziekexpeditie sluit af met een groot feest.

Zangeres Suzy V. werkte in juni mee aan de eerste muziekexpeditie. “Het is heel gek dat er zes keer een groepje mensen binnenkomt, waarvan het spannend is wat ze van je gaan vinden. Het is heel intiem, maar ook leerzaam en leuk.” Of Suzy ook bij de volgende editie optreedt wil ze niet bevestigen, maar ze ontkent het ook niet. Kaarten voor de tweede muziekexpeditie zijn te koop voor vijftien euro per stuk.