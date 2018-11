Parkeren in het centrum volgend jaar veel duurder: 4,50 euro per uur

Parkeren in de binnenstad wordt vanaf volgend jaar fors duurder. Waar automobilisten nu in het centrum nog 2,15 tot 2,70 euro betalen, stijgen de tarieven in 2019 naar 4,50 euro per uur.

Dat staat in de begrotingsplannen van het stadsbestuur, die donderdag uitvoerig worden besproken tijdens een extra lange gemeenteraadsvergadering.

De forse tariefstijging geldt voor het zogenoemde “commercieel gebied van het centrum” (zie kaart onderaan tekst). Hier binnen ligt het uurtarief vóór 18.00 uur nu nog op 2,70 euro. Wie na 18.00 uur parkeert betaalt 2,15 euro. De stijging naar 4,50 euro in 2019 betekent dat automobilisten meer dan anderhalf tot ruim twee keer zoveel geld kwijt zijn voor zestig minuten parkeren.

Parkeren op straat duurder dan parkeergarage

“Hiermee wordt parkeren op straat, net als in Scheveningen langs de kust, duurder dan parkeren in de parkeergarages”, aldus de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Robert van Asten (Mobiliteit). Niet alleen in het centrum stijgen de parkeerkosten; in de rest van de stad gaat het uurtarief met 0,10 euro omhoog. Ook stijgen de kosten voor bewonersparkeervergunningen.

De maatregelen brengen de stad ongeveer 64 miljoen euro op. Het geld wordt onder meer besteed om Den Haag beter bereikbaar te maken. Zo gaan er miljoenen euro’s naar het verbeteren van fietspaden, extra stallingsmogelijkheden voor de fiets en 800 nieuwe parkeerplaatsen voor auto’s.

In het gebied begrensd door de volgende (gedeelten van) wegen, inclusief deze straten zelf stijgen de parkeerkosten in 2019 naar 4,50 per uur: Parkstraat, Lange Voorhout, Tournooiveld, Korte Voorhout, Prinsessegracht (van Korte Voorhout tot Herengracht), Herengracht, Fluwelen Burgwal, Kalvermarkt, Spui, Amsterdamse Veerkade, Stille Veerkade, Paviljoensgracht, Lutherse Burgwal, Grote Markt, Jan Hendrikstraat, Torenstraat, Veenkade (van Bilderdijkstraat tot Prinsessewal), Prinsessewal, Hogewal, Scheveningseveer, Mauritskade (van Scheveningseveer tot Parkstraat).

Luister hier naar een interview met Arjen Dubbelaar op Den Haag FM.





Foto: Richard Mulder