Voorzitter Haagsche Bluf betreurt beslissing om Ajax te blijven weren

Jacco van Leeuwen, voorzitter van ADO Den Haag supportersvereniging Haagsche Bluf, is het oneens met het besluit van burgemeester Krikke om Ajax-supporters te blijven weren uit het Cars Jeans Stadion. Dat besloot zij dinsdag omdat het te veel politie-inzet zou kosten en omdat er geen draagvlak voor is onder de ADO-supporters.

Volgens Van Leeuwen kan dit verbod weer lijden tot demonstraties van Ajax-supporters. “Vorig jaar werd er ook op de Koekamp gedemonstreerd. Dat vraagt ook om veel politie-inzet.” De leden van Haagsche Bluf zijn er evenwichtig over verdeel of Ajacieden weer naar thuiswedstrijden van ADO mogen komen. “Bij ons is het ongeveer fifty-fifty. Dat het draagvlak niet groot genoeg is voelt dan ook een beetje als uit de lucht gegrepen.”

De gesprekken tussen de clubs blijven plaatsvinden, ook al zullen de supporters elkaar dit seizoen niet bezoeken. Van Leeuwen is er duidelijk over of Ajax welkom is. “Zoals al eens op een spandoek stond: Iedereen mag komen, maar je bent niet welkom. Daar wordt mee bedoelt dat iedereen mag komen genieten van de wedstrijd, maar het is achteraf geen koekjes en koffie drinken met elkaar.”

Luister hier naar het interview met Jacco van Leeuwen op Den Haag FM.

Foto: Richard Mulder