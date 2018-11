WINACTIES: Gratis naar Douwe Bob in het Paard op zaterdag 10 november

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor het concert van Douwe Bob op zaterdag 10 november in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Douwe Bob werd bekend toen hij in 2012 de talentenjacht ‘De Beste Singer-songwriter van Nederland’ won en sindsdien heeft hij niet stilgezeten. Zo bracht hij drie albums uit en deed hij mee aan het Eurovisie Songfestival. Nu slaat de 25-jarige zanger, muzikant en liedschrijver een nieuwe weg in. Steekwoorden van zijn nieuwe stijl: fris, open, stoerder, minder rootsy, dansbaarder, steviger en met synthesizers. Het is in het Paard terug te horen tijdens zijn ‘The Shape I’m In’ Tour.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor Douwe Bob in het Paard op zaterdag 10 november. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

