Zeven tips over moord op Martin de Bruijn in 1995

Er zijn bij de politie zeven tips binnengekomen over de moord op Martin de Bruijn. De 35-jarige Hagenaar werd in 1995 dood gevonden in zijn huis in de Haagse Schilderswijk. Omdat de moord nog steeds niet is opgelost, riep de politie deze week de hulp in van mensen die mogelijk iets meer weten.

Toen De Bruijn op 22 november 1995 werd gevonden in zijn appartement in de Westenbergstraat was al snel duidelijk dat er sprake was van een misdrijf. Hij had meerdere steekwonden over zijn hele lichaam. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wie daar voor verantwoordelijk is geweest en wat er precies is gebeurd.

In een poging de moordzaak na 23 jaar alsnog op te lossen doet een coldcaseteam van de politie opnieuw onderzoek. De Hoofdofficier van Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.