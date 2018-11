Aanhouding na steekpartij in Ypenburg

Na een steekpartij aan de Sperwersingel in de wijk Ypenburg heeft de politie woensdagavond een verdachte aangehouden. Een vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het steekincident gebeurde vroeg in de avond in een portiek van een appartementengebouw. Volgens de politie waren de betrokkenen bekenden van elkaar in een relationele sfeer. Wat de precieze relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer is nog niet bekend.