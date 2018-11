Brandweer Haaglanden onthult nieuwe tankautospuit

De Brandweer Haaglanden heeft woensdag een nieuwe tankautospuit gepresenteerd. “Een toekomstproof voertuig dat 24/7 inzetbaar is voor de brandbestrijding en hulpverlening”, aldus brandweercommandant Esther Lieben.

Over de nieuwe tankautospuit is uitvoerig nagedacht, legt projectleider Rijk Vogelaar uit. “We zien voor de brandweer een aantal veranderingen op ons af komen, nu en in de toekomst, daar moet het nieuwe voertuig natuurlijk op ingericht zijn. Zo zien we branden veranderen en zijn er minder brandkranen beschikbaar, waardoor we meer gebruik moeten maken van open water. Voor de aanschaf van dit voertuig hebben we in 2015 proef gedraaid met een testvoertuig aan de brandweerkazernes in Rijswijk en Archipel. Deze testperiode leverde ons veel informatie op voor het vormgeven van onze nieuwe tankautospuit.”

In totaal neemt Brandweer Haaglanden de komende drie jaar 25 nieuwe tankautospuiten in gebruik. De huidige generatie voertuigen is zo’n vijftien jaar oud en daarom toe aan vervanging.