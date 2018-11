Chaya’s droom is uitgekomen: een dagje met haar idool Enzo Knol

De Haagse moeder Lely Vink heeft jaren lang haar best gedaan om in contact te komen met youtuber Enzo Knol om haar dochter de dag van haar leven te bezorgen. De droom van dochter Chaya is donderdag in vervulling gegaan: een middagje met haar idool Enzo Knol. “Ze hebben dik twee en een half uur samen doorgebracht”, vertelt Lely trots tegen Den Haag FM.

Lely plaatste woensdag 31 oktober ten einde raad een filmpje op social media om haar situatie uit te leggen. Chaya, die lijdt aan een zeldzame ziekte Floating Harbor syndroom, is al jaren groot van van de vlogger. Toch lukte het via verschillende kanelen niet om in contact te komen met Knol. Deze oproep wierp de dag erna al gelijk zijn vruchten af, want Knol laat weten naar Den Haag te komen voor Chaya.

Een week later is het zo ver: Enzo Knol staat bij zijn grootste fan op de stoep. “Hij heeft rustig zijn tijd voor Chaya genomen, cadeautjes gekocht, in haar kamer gezeten en toen een stukje met haar in de auto gereden. Dat wilde ze graag.” De vlog van Knol waar zijn dagje met superfan Chaya te zien is komt zaterdag online.

Luister maandag vanaf 17.00 naar Hou je Haags! voor een interview met Lely Vink op Den Haag FM.