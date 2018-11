Couperus Museum doet beroep op stadsbestuur na krakersactie Surinamestraat

Frans van der Linden van het Louis Couperus Museum reageerde woensdag in het radioprogramma Dossier Mastenbroek op Den Haag FM voor het eerst op de kraakactie van de voormalige woning van Couperus in de Surinamestraat.

De politie ontruimde dinsdag het gekraakte pand em hield daarbij drie mensen aan. “Als Couperus nog geleefd zou hebben, had hij de krakersactie niet gewaardeerd. Ik denk dat hij hevig geschrokken zou zijn”, aldus Van der Linden. Het huis bleek behoorlijk in verval geraakt. De museummedewerker doet dan ook een dringend beroep op het stadsbestuur. “Eerdere pogingen om het pand aan te verwerven en in ere te herstellen zijn mislukt, maar ik hoop dat het onder dit nieuwe college toch mag gebeuren.” Van der Linden ziet kansen om in het pand een museum te beginnen.

De dood van Couperus in 1923 is overigens altijd een mysterie beleven. “Mogelijk is een neusinfectie hem fataal geworden, maar hij werkte ook ontzettend hard”, aldus Van der Linden.