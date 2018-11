Demonstratie tegen Zwarte Piet op Plein verboden door burgemeester

De geplande demonstratie tegen Zwarte Piet op het Plein van aanstaande zaterdag is door burgemeester Pauline Krikke verboden. Kick Out Zwarte Piet, Stop Blackface en Zwarte Piet is Racisme riepen maandag medestanders op om zaterdag tussen 15.00 en 17.00 uur actie te komen voeren bij het eindpunt van de intocht van de Sint.

De activisten mogen wel op een andere plek demonstreren, maar niet op het Plein. Daar is namelijk het slotfeest van de intocht waar veel kinderen bij aanwezig zijn. “Het risico op wanordelijkheden, waarbij kinderen tussen demonstranten belanden is te groot”, zegt de burgemeester.

Woensdag zei Krikke nog geen kennisgeving te hebben ontvangen over de geplande demonstratie. In Den Haag heeft de burgemeester nog nooit een demonstratie verboden, maar wel naar een andere plek doorverwezen.

PVV niet gerust

De PVV in de Haagse gemeenteraad had burgemeester Krikke gevraagd de demonstratie tegen Zwarte Piet te verbieden. Gemeenteraadslid Sebastian Kruis zegt blij te zijn dat de burgemeester “gehoor heeft gegeven” aan die oproep. Maar helemaal gerustgesteld is de partij nog niet. De PVV wil dat de burgemeester überhaupt geen anti-Zwarte Piet protesten toestaat in de directe omgeving van de feestelijke Sinterklaasintocht.