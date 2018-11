Drugsafval gevonden in de Bosjes van Pex

De politie Den Haag heeft vrijdag een grote hoeveelheid drugsafval gevonden in de Bosjes van Pex.

De vondst werd gedaan na een melding dat er vlak bij de tennisvereniging in de Bosjes van Pex jerrycans stonden met onduidelijke inhoud. Ter plaatse bleek het om 49 jerrycans te gaan met drugsafval. Er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst. Het afval is inmiddels opgeruimd.

De laatste jaren wordt steeds vaker drugsafval gevonden in ons land. Bijna wekelijks zijn er wel ergens dumpingen van vaten vol chemicaliën die overblijven bij het produceren van synthetische drugs. Meestal zijn het restanten van de productie van xtc of speed of de halffabricaten voor deze middelen. Elke keer dat er een dumping is, moet een speciaal bedrijf in actie komen om het afval op te ruimen. Dat kost al snel 10.000 euro.