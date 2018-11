Extra camera’s in Duindorp en Schilderswijk tijdens jaarwisseling

Op het Tesselseplein in Duindorp en bij het Teniersplantsoen in de Schilderswijk worden tijdens oud en nieuw camera’s geplaatst door de gemeente. Dat schrijft burgemeester Pauline Krikke aan de gemeenteraad.

Eerder was al aangekondigd dat rond de jaarwisseling op sommige locaties in Den Haag extra cameratoezicht zou komen. “De camera’s helpen de politie om de openbare orde te bewaken en om mogelijke overlastplegers in de kraag te kunnen vatten”, legt Krikke uit. “Ik kom hiermee tegemoet aan wensen die in beide wijken leven en hoop echt dat het helpt om het voor de bewoners en ondernemers rustig te houden.”

De burgemeester beoordeelt na de jaarwisseling of het nodig is het cameratoezicht op deze locaties te verlengen. De komende weken komen er ter voorbereiding op de jaarwisseling ook op andere plekken in de stad camera’s, maar hierover vindt nog overleg plaats.

Vuurwerkshow Laak

In de brief gaat Krikke ook in op het niet doorgaan van de vuurwerkshow in Laak. Deze show werd door de gemeente ondersteund, maar is door de initiatiefnemers nu afgelast, omdat er niet genoeg draagvlak is in de wijk. Dit heeft onder andere te maken met het steekincident op 5 mei, toen Malek F. op drie mensen op het Johanna Westerdijkplein instak. Meerdere bewoners hebben aangegeven hierdoor getraumatiseerd te zijn.