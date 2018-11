Gigantische bultrug zwemt voor Scheveningse kust

Langs de kust van Scheveningen is een grote bultrug te zien. De ongeveer veertien meter lange walvis zwemt zeker sinds zondag als voor Nederlandse kust. “Bultruggen kunnen perfect functioneren in ondiepe zeeën zoals de Noordzee, we maken ons geen zorgen”, vertelt bioloog Pierre Bonnet van Ecomare, het centrum voor de Wadden en de Noordzee, op Den Haag FM.

Bultrug op Scheveningen. pic.twitter.com/EKTEoc1TS6 — Joop Buyt (@JoopBuyt) 7 november 2018

Een bultrug is een baleinwalvis. Dat betekend dat het dier geen tanden heeft, maar een soort zeefachtige baleinen waarmee het plankton uit het water filtert. Sinds het begin van deze eeuw worden bultruggen langs de kust van Nederland en België waargenomen.

Zomaar even een plaatje van de bultrug in Scheveningen vanmiddag. pic.twitter.com/8Cas930ggN — Frank Schaapherder (@FSchaapherder) 7 november 2018

De zeezoogdieren worden tussen de twaalf en zestien meter lang en danken hun naam aan de uitstulping die ze hebben op hun kleine rugvin.

Bultrug dreigde haven Scheveningen binnen te zwemmen. Gelukkig weer in open zee. Met kantoor op havenkop maak je dit dus mee.#sinterklaas #rijmelarij pic.twitter.com/cgYtBHdvBa — Agnes Leewis (@aggielion) 7 november 2018

Of het dier verdwaald is of doelbewust langs de Nederlandse kust zwemt is niet duidelijk. “De populatie groeit en de watertemperatuur stijgt, maar of dat ermee te maken heeft, weet ik niet”, vertelt natuurfotograaf Hans Overduin tegen Omroep West.

