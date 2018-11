Groen-gele judo-das van topjudoka Roy Meyer voor wethouder De Mos

Wethouder Richard de Mos van Sport heeft donderdag een speciale judo-das van topjudoka Roy Meyer gekregen. In het Atrium van het stadhuis ontving de wethouder de groen-gele das tijdens een demonstratie van Haagse judotalenten.

De wethouder, die normaal geen das draagt, wil daarmee aandacht vragen voor de judosport in het algemeen en The Hague Grand Prix Judo in het bijzonder. Het topsportevenement start 16 november in de Sportcampus Zuiderpark en eindigt op 18 november. “Judo is een sport waar respect en discipline hoog in het vaandel staan. De topsporters van vandaag en talenten van morgen zijn een inspiratie voor iedereen. The Hague Grand Prix Judo is een mooie kans om de sport te ontdekken”, aldus De Mos.

The Hague Grand Prix maakt deel uit van de IJF World Tour en behoort tot de vijftien belangrijkste evenementen in de internationale topjudo. Judo Bond Nederland en de gemeente Den Haag hebben de Grand Prix voor vier jaar naar Nederland weten te halen. In de Sportcampus Zuiderpark gaan 450 judoka’s uit meer dan 65 landen op jacht naar eremetaal en belangrijke punten voor de Olympische Spelen van 2020.

Foto’s: Sebastiaan Nederhoed