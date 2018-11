Jan Schinkelshoek benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Oud-journalist, oud-voorlichter en oud-Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege het vele maatschappelijke werk wat hij doet.

De Hagenaar kreeg de versierselen donderdag in perscentrum Nieuwspoort opgespeld door premier Mark Rutte. Die memoreerde hoe Schinkelshoek in 1973 voor het eerst op het Binnenhof kwam als jonge verslaggever van het Reformatorisch Dagblad. “Je bent nooit meer weggegaan. Dat is 45 jaar geleden. 45 jaar politieke en maatschappelijke betrokkenheid.” Rutte noemde Schinkelshoek een “politieke omnivoor”. “Soms was je vermomd als journalist, dan weer als voorlichter en ook nog een paar jaar als Kamerlid.”

De premier riep de kersverse Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op om zich in te blijven zetten voor de publieke zaak. “Beschouw het maar als een oeuvreprijs en aanmoedigingsprijs ineen. Daarom zeg ik vandaag: laat Jan Schinkelshoek zijn karwei afmaken!” Schinkelshoek is tegenwoordig vooral actief als bestuurslid bij verschillende maatschappelijke organisaties, waaronder Fonds 1818 en het Montesquieu Instituut.

Foto: Fonds 1818 (Facebook)