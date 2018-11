Michel Rogier nieuwe voorzitter Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage

Oud-gemeenteraadslid Michel Rogier van het CDA is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage. Michel Rogier zat tot maart in de gemeenteraad, maar verloor bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn zetel aan een partijgenoot die meer voorkeurstemmen kreeg.

De politicus, die nog wel als fractievertegenwoordiger actief is in het stadhuis, noemt het “bijzonder eervol” dat hij unaniem is gekozen als voorzitter. Rogier neemt de taken over van Jeannette Doll. Zij werd door de stichting tot erelid benoemd.

De Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage is verantwoordelijk voor een groot deel van herdenkingen op 4 mei in Den Haag, waaronder die op de Parallelweg, het Trekvlietplein en de Waalsdorpervlakte.

Foto: Hans van Loon