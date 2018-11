Museon krijgt groen dak

Het Museon krijgt een groen dak. Op zaterdag 17 november wordt het vernieuwde dak opgeleverd in aanwezigheid van wethouder Robert van Asten van Cultuur.

Het Museon wil met de aanleg van het groene dak een bijdrage leveren aan het CO2-neutraal maken van de stad Den Haag in 2040. Al eerder werden er 404 zonnepanelen op het dak van het museum geïnstalleerd. Het groen dak heeft een grootte van 4.000 vierkante meter, waarvan 1.700 vierkante meter is beplant. De planten filteren fijnstof uit de lucht en zetten CO2 om in zuurstof. Planten absorberen zonlicht. Zo wordt een koeler een aangenamer klimaat in het museum gecreëerd. In koudere periodes werkt het groene dak als een isolatiedeken en wordt hiermee tevens energie bespaard.

Het groene dak werd mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap Delfland, Fonds 1818, het Klimaatfonds en de Vereniging van Vrienden van het Museon en het Omniversum.