Nelis Middel onderhoudt al 28 jaar de Japanse Tuin op landgoed Clingendael

Wie zorgt er toch voor dat de Japanse Tuin op landgoed Clingendael er zo prachtig uitziet? Dat is Nelis Middel, dé tuinman die al 28 jaar alles in zijn eentje onderhoudt. Nu de tuin tot april gesloten is, gaan voor hem de werkzaamheden gewoon door. En aan stoppen denkt hij echt niet. ‘Ik ga elke dag vrolijk naar mijn werk. Dan drink ik een kop koffie, loop mijn dagelijkse rondje over het terrein en ga aan de slag’.