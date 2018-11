Social Media Week Holland in museum Comm

In Comm, het museum voor communicatie aan de Zeestraat, wordt een Social Media Week Holland (SWMNL) gehouden. De week van drie dagen start op 14 december en eindigt op 16 november.

Met vier zalen, meer dan vijftig sessies en ruim honderd sprekers biedt SMWNL drie dagen vol inspiratie over social media en innovatie. Bedrijven en organisaties als Randstad, BMW i, Lidl, Politie Nederland, Gemeente Den Haag, KPN, Amref Flying Doctors, Tikkie, Growth Tribe, RIFF en Bouwend Nederland verzorgen presentaties, workshops of nemen deel aan paneldiscussies. Dit jaar brengt Social Media Week met het wereldwijde thema ‘Closer’ een ode aan connectiviteit en de kracht die technologie biedt om mensen dichter bij elkaar te brengen.

Elke dag heeft een eigen thema gekregen. De woensdag staat in het teken van ‘Social & Innovation in Government’, donderdag is het thema ‘Social & Innovation in Business’ en vrijdag gaat het over ‘Social & Innovation in Society’.