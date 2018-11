Terugkeer DJ Ruffneck zaterdag in het Paard: “Ik ben nooit weggeweest”

Patrick van der Kerckhoven, ook wel bekend als DJ Ruffneck, keert terug. Zaterdag treed hij op tijdens 25 years of Ruffneck in het Paard. “Eigenlijk ben ik nooit weggeweest”, zegt Van Der Kerckhoven in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Sinds 1985 is Van Der Kerckhoven als DJ actief in de muziekscene en hij wordt beschouwd als een van de voorvaderen van het hardcore genre. Toch legde hij na een tijdje de koptelefoon neer. Althans dat dachten vele, achter de schermen ging hij door met het begeleiden van andere artiesten en het opzetten van zijn eigen label.

“Mensen zeiden dat ik niet meer van muziek maken hield, maar ik kon niet reageren, want dat was het plan. Ik heb dat heel bewust zo in de wereld gebracht. Ruffneck moest even dood gaan zodat er een nieuw begin kon ontstaan”, aldus de DJ.

Bijzondere live show

Zaterdag keert Van Der Kerckhoven terug als DJ in het Paard tijdens 25 years of Ruffneck. “Het wordt een bijzondere liveshow dat ik alleen maar in het Paard kan doen. De muziek komt niet alleen vanuit de speakers, maar van overal om je heen”, aldus Van Der Kerckhoven.

Luister hier naar het interview met Patrick van der Kerckhoven op Den Haag FM