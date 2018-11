WINACTIE: Gratis naar Nielson in het Paard op zondag 18 november

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het concert van Nielson op zondag 18 november in het Paard.

Nielson is sinds zijn deelname in 2012 aan ‘De Beste Singer-songwriter van Nederland’ niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekscene. Hij brak destijds door met ritmische, energieke en opgewekte Nederpop en scoorde hit na hit met onder andere ‘Beauty & de Brains’, ‘Sexy als ik dans’ en ‘Mannenharten’. Nu is hij terug met een nieuwe sound waarbij zijn teksten nog steeds recht uit het hart komen maar wel persoonlijker dan ooit zijn. In het Paard geeft hij een bijzondere middagshow bestaande uit nieuw én oud werk.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor het concert van Nielson in het Paard op zondag 18 november. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

