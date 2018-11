WINACTIE: Vrijkaarten voor muziekexpeditie A Night Out op Scheveningen, op vrijdag 23 november

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor de tweede muziekexpeditie A Night Out op Scheveningen, op vrijdag 23 november. Wil jij met een vriend of vriendin gratis meedoen aan dit unieke evenement? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

Ontdek de pracht van de nacht op Scheveningen en ga mee op muzikaal avontuur langs de parels van de badplaats? Na het succes van de eerste editie afgelopen juni, staan de organisatoren te trappelen om deze belevingsavond nog eens dunnetjes over te doen. De muziekexpeditie A Night Out begint in de Lourdeskerk, naast het AFAS Circustheater. Bezoekers ontvangen vanaf 19.30 uur een welkomstdrankje om vervolgens de muzikale ontdekkingsreis te beginnen. In groepen gaan bezoekers te voet met een reisleider naar bijzondere locaties met optredens. Welke locaties en muzikale talenten dit zijn, blijven geheim tot op de avond zelf. Een ware Scheveningse verrassing dus!

A Night Out muziekexpeditie sluit vanzelfsprekend af met een spetterende slotact en feest. Ontdek jij het magische Scheveningen door deze bijzondere tour? Deze muziekexpeditie wordt georganiseerd door Buitengewoon Scheveningen, Hummingbird Music, Bookings & Events in samenwerking met Zuiderstrandtheater en Feest aan Zee. Kaarten kosten 15 euro en zijn hier te koop.

Vrijkaarten

Wil jij twee vrijkaarten winnen voor de tweede muziekexpeditie op Scheveningen? Vul dan snel hieronder je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

