Alternatieve locatie van demonstratie tegen Zwarte Piet nog niet duidelijk

Het is niet zeker of de geplande demonstratie tegen Zwarte Piet op een andere locatie dan het Plein toch gaat plaatsvinden. De actiegroepen Kick Out Zwarte Piet, Stop Blackface en Zwarte Piet is Racisme riepen medestanders op om actie te komen voeren bij het eindpunt van de intocht van de Sint, maar burgemeester Krikke verbood dat donderdag.

Mariam el Maslouhi van Kick Out Zwarte Piet is teleurgesteld in de beslissing van de burgemeester. “De denkfout van de burgemeester is dat we met een slechte intenties naar het Plein toe komen.” De activisten mogen wel op een andere plek demonstreren, maar niet op het Plein. Daar is namelijk het slotfeest van de intocht waar veel kinderen bij aanwezig zijn. “Het risico op wanordelijkheden, waarbij kinderen tussen demonstranten belanden is te groot”, aldus de burgemeester Krikke.

Waar de actiegroepen dan wel gaan demonstreren is niet duidelijk. “Ik kan er nog niks over zeggen waar het gaat plaatsvinden. We zijn nog steeds op zoek”, aldus El Maslouhi.

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Mariam el Maslouhi op Den Haag FM.