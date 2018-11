Den Haag FM-vrijwilliger Leo Pronk genomineerd als Haagse Held van het Jaar

De gemeente Den Haag is weer op zoek naar vrijwilligers die de titel Haagse Held verdienen. Organisaties die met vrijwilligers werken, konden hun favoriete vrijwilliger aanmelden voor de prijs. Den Haag FM is er trots op dat één van onze vrijwilligers ook is genomineerd: Leo Pronk (foto).

Leo werkt bij Den Haag FM als verslaggever voor het programma Sportsignaal. Ook zet hij zich in voor de opleiding van nieuwe medewerkers. Maar ook elders in Den Haag is Leo actief. Zo is hij dankzij zijn vrijwilligerswerk bij het Wijkberaad Duindorp genomineerd als Haagse Held van het Jaar. Ook zet Leo zich in voor voetbalvereniging SVV Scheveningen.

Naast de prijs voor de beste vrijwilligers is er ook een onderscheiding voor de organisatie die er het beste in slaagt vrijwilligerswerk toegankelijk te maken voor diverse doelgroepen: de Haagse Hulde. Tijdens het Haagse Helden Gala op 7 december zet de gemeente de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de spotlights. Het gala wordt gehouden in hotel Ibis Den Haag City Centre. Stemmen (op Leo uiteraard!) kan tot en met 30 november op de website van Den Haag Doet.