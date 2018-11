Femmes voor Freedom doet aangifte tegen omstreden As Soennah-moskee

Vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom heeft aangifte gedaan tegen de As Soennah-moskee aan de Fruitweg vanwege een video op de website van de moskee. In die video wordt gezegd dat vrouwenbesnijdenis “niet verplicht is, maar wel aanbevolen”.

Femmes for Freedom zet zich in voor rechten van vrouwen en meisjes en is fel tegen genitale verminking bij vrouwen. “De As Soennah-moskee is een moskee met een Marokkaanse achtergrond, een gemeenschap waarin genitale verminking nooit voorgekomen is”, stelt de organisatie. “Er is echter een gevaarlijke ontwikkeling gaande waarbij binnen islamitische gemeenschappen, waar vroeger genitale verminking van vrouwen niet voorkwam, nu genitale verminking wordt aanbevolen.”

Met een serie aangiftes wil Femmes for Freedom een signaal afgeven: “Wij roepen iedereen op die tegen vrouwelijke genitale verminking is van zich te laten horen. Door ook aangifte te doen, geeft u een duidelijk signaal af: dat er in onze samenleving geen ruimte is voor opruiing, aanzetten tot geweld en zeker niet voor vrouwelijke genitale verminking.” Er is een conceptaangifte opgesteld die kan worden verstuurd naar de politie in Den Haag.

Foto: Google Maps