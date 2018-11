‘King Lear’, ‘Krotoa’, ‘Orlando’ en ‘Scheveningen Cabarethoofdstad’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Ook CDA zamelt kado’s in voor Sintvoorieder1

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag tussen 10.00 en 12.00 uur onder meer aandacht aan ‘King Lear’ van Toneelgroep Maastricht (foto), dat komende week te zien is in de Koninklijke Schouwburg.

Verder aandacht voor de muziektheatervoorstelling ‘Krotoa’ van Het Volksoperahuis in Theater Dakota. Daarin ontmoeten een Nederlandse acteur en een Zuid-Afrikaanse actrice elkaar op een filmset. Ook spreekt Kunstlicht met Katelijne Damen. Zij speelt in ‘Orlando’ van Virginia Woolf bij Toneelhuis Antwerpen, te zien in de Koninklijke Schouwburg.

Cabaretier Thom Ferwerda zoekt een antwoord op de vraag waar de internationale allure van Scheveningen vandaan komt. Zijn documentaire ‘Scheveningen Cabarethoofdstad’ is zaterdag 17 november te zien bij TV West. In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Ben van Duin