Liever Lokaal: Indonesisch eten met De Hofpas

Tekst door Yolanda Wevers van De Hofpas.

Wij houden van Indonesisch eten, net als vele anderen. Een authentieke keuken waar je kan genieten van heerlijke gerechten. Den Haag is rijk aan vele Indonesische restaurants en natuurlijk zijn er ook veel aangesloten bij De Hofpas. Wij zetten alle restaurants waar je Indonesisch kan eten voor je op ene rij in onderstaand overzicht.

Tri Tunggal in het hartje van Den Haag. Hier vindt je de traditionele keuken uit Sumatra, Java en Manado Sulawesi. Hofpasvoordeel: Van maandag tot en met donderdag 15% korting op de rekening.

Restaurant De Indo in de Stevinstraat. Dit is de perfecte afsluiter na een dagje Schevenings strand. Hier wordt authentiek en ter plekke gekookt. Hofpasvoordeel: Hofpas menu voor €5,75, maximaal 1 menu per dag per Hofpas, alleen geldig bij afhaal.

De Javaan, ontspannen sfeer en traditionele ambiance. Geniet van diverse Javaanse specialiteiten. Hofpasvoordeel: Gratis koffie of thee bij een warme maaltijd.

Palembang Indonesisch restaurant, een enorme hoeveelheid smaken, kwaliteit en service vind je bij Palembang. Hofpasvoordeel: 10% korting op de rekening.

The Raffles Oriental restaurant, is voortgekomen uit een Indisch verleden met een rijke gastronomische traditie. De nadruk ligt op de mooie wijn-spijs combinaties, verse producten en ongedwongen sfeer. Hofpasvoordeel: 10% korting op de menuprijs (geldig van dinsdag tot en met vrijdag).

Toko Bali Eethuis, sfeervolle en traditionele inrichting. Hofpasvoordeel: Bij besteding boven de €10 gratis frisdrank van de toko of kroepoek. Deze aanbieding geldt zowel voor meenemen als eten in het restaurant.

Kopi Kopi, een Indonesisch eethuis in het centrum van Den Haag. Authentieke gerechten, kenmerkende gastvrijheid en een gezellige setting. Hofpasvoordeel: Als gast in het Indonesisch eethuis 10% korting op het eten (excl. drankjes).

Toko Batavia, de gerechten worden elke dag met liefde en passie gemaakt in eigen keuken en zijn dus altijd vers. Hofpasvoordeel: 10% korting op bestellingen vanaf €20. Geldig op zaterdagen vanaf 15.00 uur.

Lunchroom De Javaanse Vlam, heerlijke gerechten uit je Javaanse keuken. Hofpasvoordeel: 5% korting op de rekening.

Indonesich restaurant Garoeda, sinds 1949 een begrip in Den Haag. Geniet van een Indonesische rijsttafel of andere Indonesische gerechten. Hofpasvoordeel: Maandag tot en met vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur is het lunchmenu €15 in plaats van €17,75. Inclusief huiswijn, tapbier of frisdrank en koffie.

Waroeng Soeboer Garden, een eethuisje in een modern jasje. Gerechten worden bereid door de koks van restaurant Soeboer op de Brouwersgracht. Hofpasvoordeel: Vanwege 60 jaar Jubileum, €5,40 voor maaltijdschotel in plaats van €9. Geserveerd als lunch tussen 11.00 en 17.00 uur in de Waroeng (geldt niet voor take away) Maximaal 1 maaltijd per Hofpas.

Indonesisch restaurant Soeboer Den Haag, al 60 jaar een begrip voor de liefhebber van de Javaanse keuken. Hofpasvoordeel: Na een heerlijk genoten Indonesisch diner, een gratis kopje koffie of thee op vertoon (max. 1 persoon per Hofpas).

Indonesisch restaurant Soeboer Garden, net als bij Soeboer den Haag serveren ze hier de heerlijke Javaanse keuken. Hofpasvoordeel: Hofpasmenu van maandag tot en met donderdag: Rijsttafel Ketjil (1 pers.) voor €15 (max.1 p.p. Hofpas). Voorgerecht: Soto Ajam of kleine voormix. Rijsttafel: Verschillende Javaanse gerechten. Nagerecht: Kleine ijs of koffie met spekkoek.

Waroeng Soeboer, naast Restaurant Soeboer Garden zit eethuisje Soeboer Garden. Het is een ander concept dan het restaurant maar uiteraard geniet je hier ook van dezelfde kwaliteit en smaak van Soeboer. Hofpasvoordeel: Vanwege 60 jaar Jubileum, je betaalt €5,40 voor maaltijdschotel in plaats van €9. Geserveerd als lunch tussen 11.00 en 17.00 uur in de Waroeng (geldt niet voor take away). Maximaal 1 maaltijd per Hofpas.

Selamat Makan

